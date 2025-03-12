Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона

Не так давно Xiaomi расширила модельный ряд, представив новое поколение доступной линейки Redmi Note 14, ориентированной на широкую аудиторию. Построена новинка на платформе MediaTek Helio G99-Ultra, от 6 до 8 Гбайт оперативной, от 128 до 256 Гбайт внутренней памяти, экран 6.67 дюймов с матрицей AMOLED c частотой обновления до 120 Гц с разрешением FHD+, звук Dolby Atmos и основная камера с разрешением 108 Мп с искусственным интеллектом.

Комплектация

Поставляется в коробке с оформлением, отмечающим основные преимущества и ключевые характеристики. Комплект включает блок питания мощностью 33 Вт с евровилкой, кабель USB, скрепку для лотка, чехол, документацию.

Внешний вид

Качество комплектного чехла хорошее, качество выше, чем распространённые варианты из прозрачного силикона. Держит форму и не теряет изначальный внешний вид в течение длительного времени. Поверхность софт-тач цепкая.Несколько вариантов расцветки, выглядит аккуратно и сдержанно. Рамка у смартфона из алюминиевого сплава. Корпус защищен от брызг воды и пыли по сертификации IP54.

Сборка плотная, рамка не прогибается при сильном сдавливании. Задняя поверхность из пластика, приятное шероховатое покрытие. Устойчиво к загрязнению следами пальцев.

В левом углу выступающий элемент с тремя круглыми объективами и светодиодной вспышкой. Этот выступ нивелируется установкой чехла из комплекта, без него будет цепляться в кармане и выступать точкой опорой при размещении на столе.

Лицевая сторона Redmi Note 14 4G с защитным стеклом Gorilla Glass 5. Устойчиво к появлению царапин, нанесено олеофобное покрытие. Также на стекло с завода предустановлена защитная пленка.

На верхней грани аудиоразъем, ИК-порт для управления техникой, отверстие микрофона шумоподавления и вывод второго динамика. В этой модели стереозвучание, достаточно хорошего качества.

Снизу выдвижной лоток для двух nanoSIM или nanoSIM и карты памяти, разъем USB-С c интерфейсом 2.0, решетка динамика.

Экран

Боковая грань ровная, крышка и дисплей переходят в боковую грань без закругления. Справа кнопка включения и регулятор громкости.Для вывода изображения применен 6.67-дюймовый дисплей с частотой обновления до 120 Гц. В настройках доступны несколько режимов с частотами 60, 90 и 120 Гц. Картинка плавная, как при работе с браузером, так и в играх.

У установленной в Redmi Note 14 4G матрицы AMOLED высокая яркость достигающая, согласно замерам, 1168 cd/m². В пике до 1800 нит. Контрастное изображение при эксплуатации дома и на улице в солнечную погоду.

Доступны ручные настройки по цветопередаче, режиму Always-on-Display, а также технологии энергосбережения. По умолчанию отметим хорошую точность цветопередачи, без заметных искажений. При работе экран заметно не мерцает, углы обзора широкие.

Платформа

Построен Redmi Note 14 4G на платформе MediaTek Helio G99 Ultra c восемью ядрами, работающими на частоте 2.2 ГГц. Этот чип впервые появился около 3 лет назад, на текущий момент остается актуальным, но рекорды в бенчмарках ставить не будет. Доступны версии с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти, 128 и 256 Гбайт внутренней. Поддерживается расширение при помощи емкой карты памяти.

Нехватки быстродействия смартфон не испытывает, интерфейс работает без подтормаживания, программы запускаются быстро. В игры можно играть на низких настройках графики. При продолжительной нагрузке не нагревается, частота не сбрасывается.

Аккумулятор

На борту актуальный набор модулей связи. LTE с двумя nanoSIM, без поддержки eSIM. Прием демонстрировал уверенный, голос собеседникам передает без искажения. Wi-Fi в двух диапазонах. Bluetooth и бесконтактные платежи NFC.Емкость аккумулятора 5500 мАч и он обеспечивает хорошие показатели автономной работы. При средней яркости экрана и работающих модулях связи работает до 14 часов при постоянной нагрузке. В повседневной эксплуатации это 1.5-2 дня работы. Быстрая зарядка мощностью 33 Вт идет в комплекте, она на полный цикл затрачивает 1 час 15 минут.

Камера

Основной модуль камеры с разрешением 108 Мп с диафрагмой F/1.7. Дополнен 2 Мп датчиком глубины и 2 Мп макро. По умолчанию камера снимает с объединением соседних пикселей в один для повышения детализации и резкости. Снимать лучше на основную камеру, дополнительные здесь скорее для галочки, с учетом пользовательских предпочтений это не создаст проблем и обеспечит высокое качество съемки.

В приложении доступны режим автоматического улучшения и определения сцены с использованием AI-технологий. Качество хорошее в дневное и ночное время. Фокусировка цепкая, наводится быстро. Есть программный зум с кропом части картинки.

Фронтальная камера 20 Мп.

Софт

Предустановлена Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS. Заявлен длительный цикл выпуска обновления безопасности и обновление до следующих версий операционной системы. Предустановлен базовый набор софта, который дополнен приложениями партнеров. В части фирменных приложений выходят рекламные вставки.

Итоги

Redmi Note 14 4G – хорошо сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Яркий и сочный AMOLED дисплей с частотой до 120 Гц, платформа со стабильным уровнем быстродействия и достаточным объемом памяти, 108 Мп камерой с AI-технологиями, быстрой зарядкой и длительным временем автономной работой, аксессуарами в комплекте.