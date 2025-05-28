Китайская версия HONOR 400 Pro получила металлическую рамку

Компания Honor представила китайскую версию смартфона Honor 400 Pro, которая заметно отличается от ранее выпущенной глобальной. Новинку оснастили 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2736:1264 пикселя, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c максимальной частотой 3,3 ГГц и графикой Adreno 750, оперативной памятью LPDDR5, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп (OIS), 12 Мп (оптика с углом обзора 112° и автофокусом) и 50 Мп (3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), селфи-камерой разрешением 50 Мп и 3D-сенсором глубины, защитой от воды и пыли (IP68 и IP69) и поддержкой Wi-Fi 7. Цена базовой конфигурации на 12/256 ГБ составила эквивалент 460 долларов.