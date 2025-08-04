Redmi Turbo 5 выйдет в конце этого года

Известный инсайдер Smart Pikachu поделился подробностями о сроках выхода смартфона Redmi Turbo 5. Утверждается, что релиз устройства состоится уже в конце этого года, хотя предыдущее поколение было выпущено в январе 2025 года. По данным источника, Redmi Turbo первым на рынке получит однокристальную систему MediaTek Dimensity 8500. Смартфону также приписывают наличие уменьшенных размеров, 6,6-дюймового плоского экрана с разрешением 1.5K, выполненного по технологии LTPS, металлической рамы корпуса, сдвоенной основной камеры и батареи ёмкостью минимум 7000 мАч. Redmi Turbo 4, напомним, оснащается платформой MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем и аккумулятором ёмкостью 6550 мАч.

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