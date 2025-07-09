Представлен компактный складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip7

Компания Samsung представила компактный складной смартфон Galaxy Z Flip7, который основан на фирменной однокристальной системе Exynos 2500. Новинку также оснастили 6,9-дюймовым внутренним экраном AMOLED с разрешением 2520:1080 точек, адаптивной частотой 1-120 Гц, внешним 4,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1048:948 точек и кадровой частотой до 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, поддержкой беспроводной и обратной беспроводной зарядок, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 123°), селфи-камерой на 10 Мп, корпусом из бронированного алюминия, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, массой 188 граммов и толщиной в разложенном виде 6,5 мм. Смартфон обойдется на европейском рынке в 1200 и 1320 евро за версии с 256 или 512 ГБ флеш-памяти соответственно.

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