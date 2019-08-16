Анонс игровой клавиатуры Logitech G915 Lightspeed

Компания Logitech анонсировала клавиатуру G915 Lightspeed, разработанную специально для любителей компьютерных игр.

Новинка относится к механическому типу. Применены низкопрофильные переключатели GL Switches с расстоянием срабатывания 1,5 мм.

Клавиатура использует беспроводное подключение к компьютеру. Поддерживаются два варианта соединения — с помощью USB-приёмника LightSpeed или посредством Bluetooth.

Модель Logitech G915 Lightspeed располагает многоцветной подсветкой. В верхней части предусмотрены дополнительные кнопки для управления мультимедийным плеером и ролик регулировки уровня громкости.

Новинка наделена встроенной памятью для хранения двух пользовательских профилей.

Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 30 часов при 100-процентном уровне яркости подсветки.

Габариты составляют 475 × 150 × 22 мм, вес — около 1 кг. Приобрести клавиатуру можно будет по ориентировочной цене 250 долларов США.