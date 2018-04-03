Анонс новинки Honor 7A

Компания Huawei выпустит смартфон с редкими характеристиками. Honor – вслед за 7X и 7C был представлен самый простой аппарат серии, Honor 7A. В нём компания решила применить не собственный чипсет Kirin 659, использованный уже в десятке моделей, а Qualcomm Snapdragon 430. Аппарат выпускается в двух версиях, отличающихся объёмом ОЗУ, наличием сканера отпечатка пальцев и количеством задних камер. У младшей модели основная камера одинарная (13 Мп) и 2 ГБ оперативной памяти, у старшей к добавляется дополнительный 2-Мп фотомодуль, появляется дактилоскоп, а объём ОЗУ вырастает до 3 ГБ.О стоимости пока не известно.