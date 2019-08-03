Анонс первого в мире смартфона с 64-мегапиксельной камерой

Новинка получит вертикально расположенный модуль камеры с четырьмя датчиками. Характеристики вспомогательных сенсоров не сообщаются. В качестве основного датчика компания предположительно использует Samsung ISOCELL Bright GW1 (сенсор 1/1,72 дюйма, размер пикселя — 0,8 мкм) с функцией фазового автофокуса и поддержкой ночного режима съемки.Глава компании Мадхав Шет подтвердил, что первый смартфон с 64-мегапиксельным сенсором основной камеры будет скоро представлен.О стоимости новинки пока неизвестно.