Смартфон iQOO Neo 12 оценили в 630 долларов

Компания iQOO объявила цены на представленный сегодня смартфон Neo 12. Аппарат оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 630, 690, 735, 795 и 945 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ,12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3200:1440 точек, кадровой частотой до 185 Гц и пиковой яркостью 2200 нит, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополнительным игровым чипом iQOO Q3, активной системой охлаждения Ice Dome со встроенным 17-мм вентилятором и испарительной камерой 3D Ice Dome площадью 8200 мм², батареей с кремниевым анодом 5-го поколения ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX921 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68 и IP69, корпусом с металлической рамкой, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и предустановленной операционной системой Android 17 c фирменной прошивкой OriginOS 7.
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