Motorola столкнулась с дефицитом Signature 27

Американский интернет-магазин Motorola теперь указывает 8 декабря 2026 года в качестве ожидаемой даты доставки смартфона Signature 27, то есть если покупатель закажет устройство сегодня, то ему придётся ждать больше двух недель, пока смартфон будет доставлен. Это довольно нетипичная ситуация, которая явно указывает на дефицит флагманского устройства — в компании уже сообщили, что спрос превысил первоначальные прогнозы, поэтому сроки доставки некоторых заказов могут измениться. В Motorola заявили, что рады столь высокому интересу со стороны покупателей. По словам представителей компании, спрос оказался выше ожидаемого, а сотрудники делают всё возможное, чтобы удовлетворить его и доставить устройства клиентам как можно быстрее.

Официальная страница Signature 27 в американском магазине по-прежнему позволяет оформить предзаказ, однако теперь в качестве предполагаемой даты доставки указана плавающая дата на декабрь. И весьма примечательно, что на протяжении многих лет главной проблемой Motorola в сегменте премиальных смартфонов было отсутствие веских причин, по которым покупатели могли бы предпочесть её устройства продукции Samsung, Google или Apple. Однако теперь, при цене 1600 долларов, перед компанией стоит более насущная задача — обеспечить достаточное количество смартфонов для отправки покупателям. Особенно с учётом конкуренции с такими моделями, как Galaxy S26 Ultra, которые тоже интересны покупателям перед праздниками.