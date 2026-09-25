Флагман OnePlus 16 получит 200-Мп камеру

Компания OnePlus раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне OnePlus 16, который будет представлен в следующем месяце. Производитель подтвердил наличие основной камеры с модулями на 200 Мп (датчик оптического формата 1/1,4 дюйма и оптика с диафрагмой f/1,6), 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением и 6-кратным гибридным зумом без потери качества) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°), селфи-камеры разрешением 50 Мп (автофокусировка) и фирменной системы обработки изображений LUMO.

Ранее сообщалось о топовой 2-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, конфигурациях с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно, а также черной, серебристой и оранжевой расцветках корпуса.