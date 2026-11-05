Представлен 5,3-дюймовый смартфон Enough Phone

На краудфандинговой площадке Kickstarter начали принимать предзаказы на компактный смартфон Enough Phone, который получил корпус с габаритами 133:64:12 мм. При этом задняя панель здесь держится на винтах вместо клея, что позволяет владельцу легко и быстро заменить батарею своими руками. Аппарат также оснащается 5,3-дюймовым экраном с разрешением 1520:720 точек, легкосъемным аккумулятором ёмкостью 3500 мАч, процессором MediaTek Dimensity 7500, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 50-Мп тыльной камерой на датчике Sony IMX766 (1/1,56 дюйма), селфи-камерой разрешением 32 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в клавишу блокировки, а также поддержкой NFC и GPS. Пользователи смогут выбирать между двумя программными платформами: полноценным Android 17 или упрощенной OdysseyOS без социальных сетей. Первые покупатели получат новинку за 400 долларов, отправку ожидается в мае 2027 года.

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