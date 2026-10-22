Представлен смартфон HONOR Win 2 Delta Force

Компания HONOR представила лимитированную версию смартфона Win 2, которая получила название Delta Force. От стандартной модели новинка отличается тыльной панелью в расцветке шутера и оптимизацией для высокого качества графики при 185 к/с. Цена «лимитки» пока не объявлена, но заказы начнут принимать в Китае уже 30 октября. Напомним, что обычный Win 2 оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 865 долларов.

HONOR Win 2 имеет в своем оснащении 2-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, активную систему охлаждением Twin Star с двумя вентиляторами, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra, 6.89-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 3104:1440 точек, частотой обновления до 185 Гц и яркостью 2000 нит, АКБ ёмкостью 10100 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 80-Вт-беспроводной зарядок, стереодинамики, игровую клавишу с настраиваемыми действиями, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, двойную тыльную камеру с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 50 Мп, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K.