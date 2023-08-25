Анонс видеокарт NVIDIA RTX 50 оказался фейком

Сегодня известные инсайдеры сообщили, что следующее поколение графических процессоров RTX 50-й серии от NVIDIA было внесено в список продукции ECC, что вызвало в интернете массу вопросов и обсуждений на просторах интернета. Но перед тем, как обсуждать вероятный релиз совершенно новой видеокарты, стоит немного успокоиться и проанализировать полученные данные. Для начала важно отметить, что в базу ECC информацию о видеокартах добавила компания AFOX — это компания с базой в Тайване и она не является официальным партнёром NVIDIA, что подразумевает, что эту информацию стоит воспринимать с небольшой долей скепсиса. AFOX можно отнести к категории отдельных OEM-компаний, которые упаковывают графические процессоры NVIDIA в собственный дизайн и систему охлаждения, после чего продают их в роли стороннего производителя.

Компания подала заявки на несколько моделей графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 50-й серии — RTX 5090 Ti, RTX 5090, RTX 5080 Ti, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070, RTX 5060 Ti, RTX 5060, RTX 5050 Ti и RTX 5050. Соответственно, это всего лишь предварительные догадки от AFOX и ничего более. NVIDIA до сих пор далека от завершения разработки следующего поколения линейки видеокарт RTX 50, и учитывая специфику работы «зеленой команды», надеяться на какие-либо сливы до официального анонса не стоит. Даже текущее поколение инсайдеры раскрыть до релиза так и не смогли — в конечном итоге реальная информация отличалась от того, что обещали журналисты.
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