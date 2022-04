Анонсирован Micromax IN 2c с чипсетом Unisoc T610

Micromax представила свою последнюю модель в бюджетной серии IN с IN 2c. Телефон является прямым преемником прошлогоднего Micromax IN 2b и имеет знакомый внешний вид и характеристики.

Micromax IN 2c оснащен 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом вверху для 5-мегапиксельной селфи-камеры, как и его предшественник. На задней панели находится основная камера на 8 Мп, к которой присоединяется вспомогательная камера глубины. Чипсет Unisoc T610 находится у руля, ему помогают 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, которые можно расширить с помощью слота microSD. Телефон работает под управлением почти стандартной версии Android 11 и может похвастаться батареей емкостью 5000 мАч со скоростью зарядки 10 Вт через USB-C.

Micromax IN 2c поставляется в коричневом и серебристом цветах по рекомендованной розничной цене 110 долларов США.