Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+

Сегодня в центре внимания будет доступный ценовой сегмент смартфонов и участником тестирования будет TECNO Spark 20 Pro+. Новинка получила яркий закругленный дисплей AMOLED, основную камеру ISOCELL HM6 с высокой разрешающей способностью, разогнанную платформу, аккумулятор с увеличенной емкостью, 8 Гбайт памяти с технологией автоматического расширения ее вдвое и накопитель объемом 256 Гбайт.

Комплектация

В комплект входят зарядное устройство с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, силиконовый чехол, защитное стекло, USB-кабель, руководство пользователя, скрепку для лотка. Собрано все в коробке из плотного картона с аккуратным исполнением.

Внешний вид

Смартфон выглядит и исполнен как флагманы недавнего времени. Закругленные крышка и дисплей, легкий вес и зауженные боковины. Сложен хорошо и плотно, крышка жесткая и не продавливается.

При этом нельзя назвать его практичным. Из-за гладких поверхностей и острой грани имеется риск выскальзывания из рук. Поэтому оптимально будет вести эксплуатацию с чехлом, в комплекте такой имеется.

Крышка выполнена из пластика, блок камеры круглой формы и он немного выступает за пределы основной плоскости. Зона его расположения акцентирована другим оттенком цвета. По тактильным ощущениям за счет покрытия напоминает стекло с матовым покрытием.

На правой грани кнопки место расположения выбрано с учетом удобного нажатия пальцами без изменения хвата. Они достаточно жесткие, потребуется небольшое усилие.

Снизу разъем USB-C, выдвижной лоток под nanoSIM, без поддержки карт памяти. Динамик тут стерео с хорошим качеством звука и даже басовитый. Два микрофона с системой шумоподавления.

Лицевая сторона с защитным стеклом и олеофобным покрытием. Это экран «водопад». Фронтальная камера в компактном островке. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей и его зона при активации обозначается анимация.

Смартфон представлен в нескольких расцветках корпуса и среди них есть вариант с крышкой с покрытием из экокожи и он должен быть практичнее.

Экран

TECNO Spark 20 Pro+ оснащен 6.78-дюймовым экраном с разрешением 1080х2436 пикселей. Соотношение сторон 20:9. Высокая контрастность и качественная заводская калибровка цветового профиля. Поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Платформа

Широкие углы обзора. Достаточный запас по яркости для свободной эксплуатации на улице в солнечную погоду. В пике его яркость достигает 1000 Кд/м² и 550 Кд/м² в обычное время. Смартфон хорошо себя показал при просмотре роликов, типовой работе с приложениями и в играх. Используемый тут сенсорный слой корректно распознает 10 одновременных касаний.Построен на базе процессора MediaTek Helio G99 Ultimate с графикой Mail-G57 и восьмью ядрами. Уровень быстродействия выше, чем у базовой версии. Доступные 8 Гбайт оперативной памяти могут быть увеличены задействуя встроенный накопитель до общих 16 Гбайт. Под хранение выделено 256 Гбайт, без возможности расширения картой памяти.

Интерфейс у смартфона работает плавно. Можно будет поиграть в Genshin Impact и PUBG, но на низких настройках графики. При продолжительной нагрузке крышка заметно не нагревается.

Автономность

Модуль LTE с полным спектром поддерживаемых в России частот. Качество связи отличное, демонстрировался уверенный прием и высокие скорости загрузки данных. Bluetooth 5.2, Wi-Fi с двумя диапазонами со скоростью до 300 Мбит/с, навигация с ГЛОНАСС, GPS, Бэйдоу, Галилео.TECNO Spark 20 Pro+ получил аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В смешанном режиме нагрузки с постоянно работающим экраном на среднем уровне яркости экрана проработал 13 часов. В типовых сценариях до двух дней на одном заряде. В настройках также доступны режимы энергосбережения и оптимизации. Комплектуется адаптером мощностью 33 Вт, затрачивающий полтора часа на полное восстановление.

Камера

Основная камера 108 Мп с диафрагмой F/1.8 с 2 Мп макро модулем. Используется быстрый фазовый автофокус. Автоматические режимы используют объединение соседних пикселей в один. На полном разрешении также можно снимать. Качество съемки понравилось, модуль уверенно себя чувствует в дневное время. Высокая детализация, отсутствие заметных искажений цветов и аберраций. В ночное время можно использовать встроенный автоматический режим или вручную увеличивать выдержку.

Качество уступает дневному времени, но вполне рабочее.

Тест камеры TECNO Spark 20 Pro+

Видео TECNO Spark 20 Pro+ может снимать с разрешением 2К 30 к/с или FHD с увеличенной до 60 к/с. Доступна цифровая стабилизация видео.Фронтальная камера с разрешением 32 Мп и диафрагмой F/2.2. Со своей задачей справляется хорошо, подойдет для селфи и для видеосвязи.

Софт

Предустановлена операционная система Android 14 c оболочкой HiOS 13.6. По оформлению она близка к оригинальному видению Google в своей серии Pixel. Но добавлены дополнительные элементы кастомизации и инструменты, упрощающие работу с интерфейсом.

Итоги

TECNO Spark 20 Pro+ - добротный смартфон среднего ценового сегмента, хорошо упакованный и честно отрабатывающий свою стоимость. AMOLED-экран, актуальные модули связи, достаточный уровень быстродействия без нагрева крышки, высокая автономность и быстрая зарядка, большой объем памяти, детализированная съемка, стереодинамик и аксессуары в комплекте. Не устроить могут отсутствие поддержки карты памяти, скользкий корпус.Реклама. TECNO Mobile Limited, VAT number: 2069221, erid:LjN8KVHY2