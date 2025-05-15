Samsung Galaxy S25 Edge оказался лучше Galaxy S25 Ultra

На бумаге Galaxy S25 Ultra выглядит очевидным победителем по части камер в сравнении с Galaxy S25 Edge — у него более продвинутая и универсальная конфигурация, а высокая цена лишь усиливает ощущение, что это лучший выбор. Однако неожиданное сравнение камер от известного инсайдера показало обратное — более компактный Galaxy S25 Edge сумел превзойти флагман Ultra в тесте на 4-кратное приближение. Как такое возможно? Предполагается, что дело в улучшенных алгоритмах обработки изображения. Устройство Galaxy S25 Edge попало в руки авторитетного источника Ice Universe — смартфон с ценником 1100 долларов за версию с 256 ГБ памяти должен оправдывать столь высокую стоимость, поэтому инсайдер сразу же устроил сравнение камер с Galaxy S25 Ultra.

Результаты оказались неожиданными — как основная камера, так и телеобъектив модели Ultra показали себя хуже, чем аналогичные модули Edge. На презентации Samsung заявляла, что 200-мегапиксельная камера Galaxy S25 Edge способна делать снимки с эффектом 2-кратного оптического зума, но в данном тесте Ice Universe сфокусировался именно на 4-кратном приближении. Снимки с Galaxy S25 Edge оказались заметно чище, с меньшим уровнем шума и более высокой детализацией. Вероятно, ключ к успеху — в новых алгоритмах, улучшенной обработке и развитии вычислительной фотографии, которые Samsung внедрила именно в эту модель. Пока неизвестно, получат ли аналогичные улучшения камеры всей линейки Galaxy S25. Возможно, получат.