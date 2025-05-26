Официально: Realme Neo7 Turbo получит яркий экран

Компания Realme поделилась подробностями о смартфоне Realme Neo7 Turbo, который будет официально представлен 29 мая. Итак, аппарат получит плоский дисплей с разрешением 1.5K, кадровой частотой 144 Гц, светящимся материалом BOE Q10, пиковой яркостью 6500 нит, глобальной пиковой яркостью 1800 нит, частотой ШИМ-регулировки яркости 4608 Гц и рамками толщиной всего 1,3 мм.

Ранее производитель подтвердил наличие новой высокопроизводительной платформы MediaTek Dimensity 9400e, системы охлаждения с испарительной камерой площадью 7700 мм², батареи ёмкостью 7200 мАч, поддержки 100-Вт проводной быстрой зарядки, а также черной и серой расцветок полупрозрачного корпуса.
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