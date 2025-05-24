Бюджетный OPPO A5x 5G получил батарею на 6000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A5x 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером ARM Mali-G57 MC2. Новинка также получила 6,67-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, прочность по стандарту MIL-STD-810H, защиту от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65, фирменное армированное стекло 360° Armor Body, раму из металлического сплава, тыльную камеру на 32 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки, боковой дактилоскопический сенсор, корпус толщиной 7,99 мм, модем 5G и разъем USB Type-C. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 165 долларов.

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