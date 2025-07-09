Realme 15 Pro показали на рендере

Профильное издание 91mobiles поделилось первым изображением и подробностями о смартфоне Realme 15 Pro 5G, официальный релиз которого состоится в ближайшее время. Судя по рендеру, аппарат получит плоский экран с узкими рамками и встроенным дактилоскопом, сдвоенную основную камеру с 50-Мп главным модулем, серебристую, зеленую и фиолетовую расцветки, полупрозрачную заднюю панель, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon и поддержку голосового помощника AI Edit Genie.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Realme 14 Pro оснащается 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой ШИМ-затемнения (PWM) 3840 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300-Energy с тактовой частотой до 2,5 ГГц, ОЗУ формата LPDDR4X, системой охлаждения площадью 6000 мм² и графитовым листом на 13487 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP66, IP68 и IP69.