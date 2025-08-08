Официально: Infinix Hot 60i 5G готов к выходу

Компания Infinix раскрыла подробности о бюджетном смартфоне Hot 60i, который будет представлен в конце этого месяца на индийском рынке. Производитель подтвердил наличие поддержки сотовых сетей пятого поколения, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, синей, зеленой, бирюзовой и красной расцветок, 50-Мп сдвоенной тыльной камеры с двойной светодиодной вспышкой, батареи ёмкостью 6000 мАч и защиты от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.

В России стартуют продажи флагманской серии смартфонов realm…
Компания realme объявила о запуске новой флагманской линейки смартфонов realme GT 7 на российском рынке. …
OpenAI заработала 10 миллиардов долларов за год…
Согласно последним данным, компания OpenAI, которая начинала свой путь как некоммерческая организация, уж…
В сеть слили фейковые результаты тестов iPhone 17…
До презентации четырёх новых моделей iPhone 17 осталось чуть больше месяца, но уже сейчас известно, что в…
iStore отзывает павербанки из-за опасности возгорания…
Компания iStore объявила отзыв аккумуляторной батареи Magnetic Wireless Power Bank ёмкостью 5000 мАч (мод…
Huawei Nova 14 получил 50-Мп фронтальную камеру …
Компания Huawei объявила о выпуске смартфона Nova 14, который обойдется на домашнем китайском рынке в экв…
Смартфон Realme P3 оценили в 23 тысячи рублей …
Сегодня компания Realme выпустила в российскую продажу не только смартфон Realme P3 Ultra (ищите обзор у …
TECNO Camon 40 появился в российской продаже …
Компания TECNO выпустила в российскую продажу смартфоны серии Camon 40, которые были представлены в начал…
Apple представила программу AppleCare One…
Сегодня Apple представила новую программу защиты устройств — AppleCare One. Это расширенная версия AppleC…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor