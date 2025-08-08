Официально: Infinix Hot 60i 5G готов к выходу

Компания Infinix раскрыла подробности о бюджетном смартфоне Hot 60i, который будет представлен в конце этого месяца на индийском рынке. Производитель подтвердил наличие поддержки сотовых сетей пятого поколения, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, синей, зеленой, бирюзовой и красной расцветок, 50-Мп сдвоенной тыльной камеры с двойной светодиодной вспышкой, батареи ёмкостью 6000 мАч и защиты от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.