Сверхтонкий смартфон Infinix Hot 60 Pro+ засветился на фото

В сети появились фотографии смартфона Infinix Hot 60 Pro+, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. По данным источника, толщина смартфона составит 5,9-5,95 мм. То есть, перед нами самый тонкий смартфон с изогнутым дисплеем. Также отметим наличие трех модулей в составе основной камеры. Технические характеристики устройства не раскрываются.

Напомним, что модель предыдущего поколения Infinix HOT 50 Pro+ оснащается 6-нанометровой однокристальной системой Mediatek Helio G100 с максимальной частотой 2 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым изогнутый AMOLED-дисплеем с разрешением 2436:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 13 Мп, тыльной камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, а также корпусом толщиной всего 6,8 мм и массой 162 грамма.