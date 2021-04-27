Анонсирован Mini-ITX корпус с Mesh-панелью Phanteks Eclipse P200A

Phanteks представила корпус Eclipse P200A. Корпус будет доступен в двух версиях: P200A Performance и P200A D-RGB.

Передняя панель корпуса имеет сеточную конструкцию для улучшенного воздушного потока. Боковые панели выполнены из стали и оснащены вентиляционными отверстиями, а версия P200A D-RGB оснащена боковой панелью из закаленного стекла. В корпусе уже установлены два вентилятора 120 мм (120 мм D-RGB).

Корпус использует верхнее расположение блока питания. Передняя панель позволяет установить радиатор сжо 240 или 280 мм. Панель ввода расположена на нижней части передней панели с разъемом USB-C Gen 2, двумя портами USB 3.0, разъемом для наушников и микрофона.

Корпус появится в продаже в ближайшее время по цене от 49,99 евро (Eclipse P200A Performance) и 69,90 евро (Eclipse P200A D-RGB).
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