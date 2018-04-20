Анонсирован Nubia Red Magic Gaming Phone

Игровые смартфоны почему-то снесли голову производителям мобильных телефонов и те стали выпускать совершенно дикие варианты своих девайсов. Только Razer показала свой продукт, потом Xiaomi продемонстрировала смартфон игровой, хотя он очень далек от игрового. Теперь вот представлен Nubia Red Magic Gaming Phone, который тоже получил крутую начинку и все в таком духе, но у него и с дизайном все очень круто. Это действительно крутой девайс, который интересно попробовать даже в том случае, если вы не геймер и играть со смартфона не планируете вовсе. Крутой дизайн тыльной панели с подсветкой, на лицевой панели шикарный дисплей, производительная начинка. Все это открывает вам шикарные возможности для развлечений и досуга, хотя в игры поиграть тоже нужно обязательно. Здесь для этого есть все возможности.