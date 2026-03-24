Анонсирован REDMI Note 15 5G Special Edition

Компания Xiaomi объявила, что в 2 апреля в Индии будет представлен смартфон REDMI Note 15 5G Special Edition. Судя по тизеру, аппарат сможет похвастаться задней панелью с текстурой под кожу и золотистой рамкой корпуса. Технические параметры пока не раскрываются.

Напомним, что выпущенный в прошлом году Redmi Note 15 5G оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 710, 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080:2392 точки и частотой обновления 120 Гц, подэкранный дактилоскопом, тройной тыльной камерой с главным модулем на 108 Мп, селфи-камерой разрешением 20 Мп, батареей ёмкостью 5520 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP65.