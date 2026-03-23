Представлен HUAWEI Enjoy 90 Pro Max с АКБ на 8500 мАч

Компания HUAWEI объявила о выпуске смартфона Enjoy 90 Pro Max, который среди прочего может похвастаться наличием аккумулятора ёмкостью 8500 мАч. Новинка также характеризуется 6,84-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2756:1272 точки и кадровой частотой до 120 Гц, фирменным 7-нанометровым процессором Kirin 8000 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G610 MP4, предустановленной операционной системой HarmonyOS 6, 50-Мп основной камерой с RYYB-датчиком, селфи-камерой разрешением 8 Мп, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт, ИК-портом, защитой от влаги и пыли по стандарту IP65 и корпусом массой 232 грамма. Смартфон уже вышел в Китае в версиях с 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти по эквивалентной цене в 245, 290 и 350 долларов соответственно.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor