iPhone получит продвинутую защиту от кражи

Согласно новой информации от инсайдеров, компания Apple активно разрабатывает новейшую функцию защиты от краж для смартфонов iPhone, которая должна защищать устройство в случаях, когда его вырывают из рук пользователя. По информации источника, новая функция будет автоматически блокировать iPhone при обнаружении резкого движения, характерного для выхватывания. Предполагается, что она будет работать схожим образом с уже существующей на Android функцией Theft Detection Lock. Для работы система будет использовать акселерометр iPhone, чтобы определять внезапные движения, связанные с кражей. Если устройство решит, что оно, вероятно, украдено, оно самостоятельно заблокируется.

При этом Apple, по данным инсайдера, внедряет защитные механизмы, похожие на те, что используются в Stolen Device Protection, чтобы избежать случайной блокировки. Система проверяет, подключен ли iPhone к доверенной или домашней Wi-Fi сети, находится ли он в знакомом месте и всё в таком духе. В таких ситуациях функция автоматической блокировки может не срабатывать, чтобы избежать случайных блокировок. Инсайдер заявляет, что точных сроков выпуска функции для iPhone пока нет, но компания активно работает в этом направлении. Соответственно, если функция не появится в этом году, её релиз, скорее всего, состоится уже в 2027-м, так как дольше затягивать с релизом нововведения нет никакого смысла — у конкурентов оно уже есть и достаточно давно, буквально несколько лет.