Смартфоны OPPO Reno16 и Reno16 Pro показали на рендерах

Компания OPPO опубликовала официальные изображения смартфонов Reno16 и Reno16 Pro, которые будут представлены в Китае 25 мая. Отметим тыльную панель с 3D-эффектом, металлическую рамку и прямоугольный блок основной камеры с тремя модулями.

Ранее сообщалось, что базовую модель оснастят 6,32-дюймовым OLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8550 c максимальной частотой 3,2 ГГц и графикой Mali-G720 MC8, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (сенсор Samsung), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив). Старшая модель получит 6,68-дюймовый экран, производительную платформу Dimensity 9500s с тактовой частотой 3,7 ГГц и графическим адаптером Mali-G925 Immortalis MP12, а также поддержку 50-Вт беспроводной зарядки.

Motorola Moto G37 Power получит батарею на 7000 мАч…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделями Moto G37 и Moto G37 Power, которые основаны н…
OnePlus Nord 6 оценен от 32 тысяч рублей …
Российский AliExpress объявила о старте продаж смартфона OnePlus Nord 6, который оценен от 32 тысяч рубле…
Samsung Galaxy S26 уже подешевел в США …
Смартфоны серии Samsung Galaxy S26 появились в продаже чуть больше недели назад, однако продажи в США и И…
Vivo Y600 Pro с АКБ на 10000 мАч готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что в ближайшее время будет представлен смартфон Y600 Pro. Производитель подтверд…
Huawei представила смартфон Pura X Max…
Компания Huawei первой показала складной смартфон с широким, почти «квадратным» форм-фактором, который ра…
Камерофон Xiaomi Leica Leitzphone оценили в 2000 евро …
Компания Xiaomi представила смартфон Leica Leitzphone, который стал глобальной версией эксклюзивного для …
Официально: RedMagic 11S Pro получит АКБ на 7500 мАч …
Компания RedMagic раскрыла некоторые технические параметры игрового смартфона 11S Pro, который будет пред…
Объявлена дата выхода Samsung Galaxy A57 …
Компания Samsung объявила, что среднебюджетные смартфоны Galaxy A57 и Galaxy A37 будут представлены 25 ма…
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor