Смартфоны OPPO Reno16 и Reno16 Pro показали на рендерах

Компания OPPO опубликовала официальные изображения смартфонов Reno16 и Reno16 Pro, которые будут представлены в Китае 25 мая. Отметим тыльную панель с 3D-эффектом, металлическую рамку и прямоугольный блок основной камеры с тремя модулями.

Ранее сообщалось, что базовую модель оснастят 6,32-дюймовым OLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8550 c максимальной частотой 3,2 ГГц и графикой Mali-G720 MC8, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (сенсор Samsung), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив). Старшая модель получит 6,68-дюймовый экран, производительную платформу Dimensity 9500s с тактовой частотой 3,7 ГГц и графическим адаптером Mali-G925 Immortalis MP12, а также поддержку 50-Вт беспроводной зарядки.