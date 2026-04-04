Samsung Galaxy S26 FE протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench были обнаружены результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy S26 FE, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие фирменной однокристальной системы Exynos 2500 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 17. Аппарат набрал 2426 баллов и 8004 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Galaxy S25 FE оснащается 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1900 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, 8 ГБ ОЗУ, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик с углом обзора 123°) и 8 Мп (трёхкратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 12 Мп, батареей ёмкостью 4900 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, предустановленной ОС Android 16 с прошивкой One UI 8, поддержкой множества ИИ-функций, корпусом из стекла и бронированного алюминия, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и портом USB Type-C 3.2 Gen 1.