Анонсирован Thuraya X5-Touch

В продажу поступил первый в мире спутниковый смартфон Thuraya X5-Touch, который умеет работать как с обычными сотовыми сетями, так и со спутником. Вы можете звонить с данного аппарата в каких-то отдельных локациях по сотовой сети, а для мирового общения использовать спутниковую связь. Думаю, такая штука будет интересна бизнесменам или политическим деятелям. Правда, есть минус в том, что работает устройство на Android, а мы все знаем, что эта система далека от идеала в плане защищенности. Будем надеяться, что устройство станет популярным и производитель не остановится на одной такой модели. Все же, развитие смартфонов играет на руку и обычным пользователям, которые хотят получать крутые устройства за адекватные деньги. Пока что цену Thuraya X5-Touch не называют, видно сильно дорого.