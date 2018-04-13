Анонсирован Thuraya X5-Touch

2018-04-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Thuraya X5-Touch; [97]
В продажу поступил первый в мире спутниковый смартфон Thuraya X5-Touch, который умеет работать как с обычными сотовыми сетями, так и со спутником. Вы можете звонить с данного аппарата в каких-то отдельных локациях по сотовой сети, а для мирового общения использовать спутниковую связь. Думаю, такая штука будет интересна бизнесменам или политическим деятелям. Правда, есть минус в том, что работает устройство на Android, а мы все знаем, что эта система далека от идеала в плане защищенности. Будем надеяться, что устройство станет популярным и производитель не остановится на одной такой модели. Все же, развитие смартфонов играет на руку и обычным пользователям, которые хотят получать крутые устройства за адекватные деньги. Пока что цену Thuraya X5-Touch не называют, видно сильно дорого.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Dunobil Oculus Duo. Лучший регистратор для такси и служебного транспортаОбзор Dunobil Oculus Duo. Лучший регистратор для такси и служебного транспорта
Обзор SVEN SPS-750. Красивая и звучная акустика 2.0Обзор SVEN SPS-750. Красивая и звучная акустика 2.0
Обзор Vivo V9. Плюсы и минусы смартфонаОбзор Vivo V9. Плюсы и минусы смартфона
Обзор Hoover RA22AFG 019. Лучший аккумуляторный пылесосОбзор Hoover RA22AFG 019. Лучший аккумуляторный пылесос
Обзор AeroCool Cylon Black. Лучший корпус до 2500 рублей сезона 2018Обзор AeroCool Cylon Black. Лучший корпус до 2500 рублей сезона 2018
Принтеры Hp Ink Tank с мощностью до 15 0...
Принтеры Hp Ink Tank с мощностью до 15 011 апреля в Москве состоялась презентация принтеров Hp новой серии Ink Tank, в которую вошли модели под н...
Предварительный обзор HP ZBook Studio x3...
Предварительный обзор HP ZBook Studio x3На протяжении длительного времени ноутбуки HP пользуются повышенным спросом. Да, может они и не могут кон...
Обзор One Line. Хитрая головоломка...
Обзор One Line. Хитрая головоломкаНекоторые игровые продукты повторяют уже использованные идеи — если вы отправитесь на просторы интернета ...
Предварительный обзор Asus Huracan. Ново...
Предварительный обзор Asus Huracan. НовоВ последнее время популярность набирают готовые игровые решения — ноутбуки, игровые компьютеры и консоли....
Обзор Amino. Клубы по интересам...
Обзор Amino. Клубы по интересамЯ достаточно часто видел приложение Amino в интернете на самых разных ресурсах — кто-то говорил о програм...
Предварительный обзор Cougar Attack X3 R...
Предварительный обзор Cougar Attack X3 RМы привыкли к тому, что игровая механическая клавиатура это что-то очень дорогое, что доступно далеко не ...
Обзор Freelancer Tycoon Simulator. Пораб...
Обзор Freelancer Tycoon Simulator. ПорабЯ очень люблю такого рода игры, где вам нужно постепенно развиваться и зарабатывать средства, потом улучш...
Предварительный обзор Samsung Notebook O...
Предварительный обзор Samsung Notebook OБуквально несколько недель назад я сетовал на то, что Samsung не выпускает новых ноутбуков достойных, что...
Обзор Merge Gems. Нестандартный представ...
Обзор Merge Gems. Нестандартный представКак я уже говорил, современные игровые проекты не рассчитаны на длительное прохождение и серьезные игровы...
Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus ...
Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus Игровые ноутбуки продолжают развиваться, хотя абсолютно каждый второй аналитик прогнозировал смерть этому...
Предварительный обзор Huawei Honor 7A. О...
Предварительный обзор Huawei Honor 7A. ОКомпания Huawei официально анонсировала мобильный телефон Honor 7A, который оказался еще более бюджетным ...
Обзор Rocky Climb. Убиваем время с польз...
Обзор Rocky Climb. Убиваем время с пользБольшинство современных мобильных игр оказываются достаточно скучными и однообразными буквально спустя па...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor