Анонсирован флагман Lenovo Z5 Pro GT со скрытой фронтальной камерой

Состоялся анонс флагмана Lenovo Z5 Pro GT со скрытой фронтальной камерой и 6,39-дюймовым экраном. Разрешение устройства составляет 2340 на 1080 пикселей. В основе аппарата лежит чип Snapdragon 855 и 12 Гбайт ОЗУ. Камера на задней панели также представлена двумя блоками: Sony IMX576 на 24 МП и Sony IMX519 на 16 МП. Селфи-камера состоит из двух блоков: основного на 16 МП и инфракрасного на 8 МП. За питание аккумулятора отвечает батарея емкостью 3350 мАч. В качестве ОС выступает 9-я версия Android Pie с графической надстройкой ZUI 10. Топовая модель с 12 ГБайт стоит 4398 юаней (638 долларов или 43100 рублей).