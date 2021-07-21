Анонсирован игровой 32-дюймовый монитор ASUS TUF Gaming VG32AQL1A

Игровое подразделение ASUS TUF Gaming расширяет ассортимент мониторов представив новинку VG32AQL1A. Это игровой 32-дюймовый монитор с Fast IPS панелью с частотой обновления 170 Гц. Разрешение монитора составляет 2560 x 1440 пикселей, а время отклика 1 мс.

ASUS TUF Gaming VG32AQL1A поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync для более плавного игрового процесса. Цветовой охват составляет 99% от стандарта DCI-P3. Максимальная яркость достигает 400 кд/м2, коэффициент контрастности 1000: 1. VG32AQL1A имеет два встроенных стереодинамика, порты USB, один порт DP 1.2, два порта HDMI 2.0. Меню монитора предлагает широкие возможности для настройки изображения. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку наклона, поворота и регулировку высоты.

Стоимость монитора компания ASUS не раскрыла.