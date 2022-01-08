Анонсирован монитор MEG 271Q Mini LED с частотой обновления 300 Гц

Монитор MEG 271Q Mini LED оснащен технологией NVIDIA G-Sync Ultimate и управлением мини-светодиодной подсветкой. Новый дисплей имеет быструю панель IPS и разрешением WQHD, а также сверхбыстрым временем отклика 1 мс GtG. Что отличает эту модель от конкурентов, так это частота обновления 300 Гц. Кроме того, MSI MEG 271Q включает в себя технологию HDR, обеспечивающую более детализированное изображение, более широкий диапазон цветов и большую реалистичность по сравнению с другими традиционными мониторами.

Ориентирован монитор на геймеров и киберспорта. MSI MEG 271Q использует запатентованную технологию управления подсветкой, которая обеспечивает невероятную контрастность изображения, распределенную по 500 зонам с локальным затемнением. Когда монитор появится в продаже, производитель не сообщает.