Анонсирован недорогой смартфон Samsung Galaxy A11 с тройной камерой

Сегодня на рынке был представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11. Новинка характеризуется 6,4-дюймовым Infinity-O HD+ экраном (720:1560 точек) со врезанной селфи-камерой, основной камерой с тремя модулями на 13,5 и 2 Мп, дактилоскопом на задней крышке, безымянной восьмиядерной однокристальной системой частотой 1,8 Гц, 2/3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, батареей на 4000 мАч, а также поддержкой быстрой 15-Вт зарядки. Размеры гаджета: 161,4 x 76,3 x 8 мм, а вес 177 граммов. На выбор есть четыре расцветки: черная, белая, голубая и красная. Данных о старте продаж и цене нет.