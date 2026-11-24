HONOR Magic 9 Lite+ 5G получит батарею на 9530 мАч

Профильный ресурс 91mobiles опубликовал качественные изображения и подробности о смартфоне HONOR Magic 9 Lite+ 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,8-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 1280:2788 точек и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 812, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 108 Мп и 5 Мп, фронтальной камеры разрешением 16 Мп, батареи ёмкостью 9530 мАч, поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной прошивки MagicOS 10, корпуса массой 209 граммов и толщиной 8,08 мм, защиты от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68, стереодинамиков, модуля NFC, а также темно-серой и бежево-оранжевой расцветок корпуса. Ориентировочная цена смартфона составляет 700 евро.