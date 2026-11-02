Глобальная версия Xiaomi 18 Pro получит урезанный аккумулятор

Компания Xiaomi официально объявила, что уже в этом месяце состоится глобальный релиз флагманских смартфонов Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max. Новинки были представлены в Китае еще в сентябре. Согласно утекшим от европейских ритейлеров данным, Xiaomi 18 Pro оснастят батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 90-Вт проводной зарядки, тогда как китайская версия имеет аккумулятор на 7000 мАч и 100-Вт зарядку. Xiaomi 18 Pro Max будет отличаться батареей ёмкостью 7050 мАч вместо 8500 мАч.

Напомним, что Xiaomi 18 Pro имеет в своем оснащении 2-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 с максимальной частотой 5 ГГц и графикой Adreno 850, 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2436:1120 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, тройную основную камеру Leica с модулями на 200 Мп (сенсор Light Hunter 960 оптического оптика 1/1,28 дюйма), 200 Мп (75-мм перископический телеобъектив на датчика Samsung HP5 формата 1/1,56 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), дополнительный экран на задней панели для динамических уведомлений, поддержку беспроводной зарядки, а также защиту от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.
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