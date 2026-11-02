Глобальная версия Xiaomi 18 Pro получит урезанный аккумулятор

Напомним, что Xiaomi 18 Pro имеет в своем оснащении 2-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 с максимальной частотой 5 ГГц и графикой Adreno 850, 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2436:1120 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, тройную основную камеру Leica с модулями на 200 Мп (сенсор Light Hunter 960 оптического оптика 1/1,28 дюйма), 200 Мп (75-мм перископический телеобъектив на датчика Samsung HP5 формата 1/1,56 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), дополнительный экран на задней панели для динамических уведомлений, поддержку беспроводной зарядки, а также защиту от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.