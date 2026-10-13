iQOO раскрыла ключевые особенности Neo 12

Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне Neo 12, официальный дебют которого ожидается в ближайшее время. На первом рекламном постере показан внешний вид iQOO Neo 12. Смартфон получит плоский дисплей с очень тонкими рамками и фронтальной камерой, размещённой в небольшом отверстии по центру верхней части экрана. Ещё два тизера раскрывают основные характеристики панели — разрешение 2K и необычно высокую частоту обновления 185 Гц. Кроме того, компания обещает улучшить яркость и качество изображения, одновременно снизив энергопотребление. На прошлой неделе инсайдер Digital Chat Station сообщил, что смартфон оснастят панелью нового поколения от Visionox с использованием технологии излучения света pTSF четвёртого поколения.

Предполагается, что она позволит повысить энергоэффективность, улучшить качество изображения и увеличить срок службы дисплея. Теперь сама iQOO подтвердила разрешение 2K и частоту обновления 185 Гц в официальных публикациях. Ранее компания раскрыла и другие характеристики Neo 12 — смартфон получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и фирменный игровой чип Q3. Рекламные материалы также указывают на аккумулятор ёмкостью 9000 мАч, а сертификация 3C подтверждает поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Ожидается, что новинка будет оснащена встроенным вентилятором и активной системой охлаждения Ice Dome — переработанные воздушные каналы должны улучшить отвод тепла при продолжительных игровых сессиях.
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