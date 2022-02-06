Анонсирован ноутбук Craob X без разъемов и портов

Бренд Craob анонсировал ноутбук толщиной 7 мм, получивший название Craob X.

Ноутбук оснащен 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением UHD+. Комплектуется модель платформой Intel с процессором Core i7-1280P и с графикой Iris Xe IGP, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5 и накопителем на 2 ТБ PCI с SSD Express 4.0.

Craob X не имеет ни одного разъема и порта. Ноутбук можно заряжать с помощью док-станции по беспроводной технологии, он крепится к задней части дисплея с помощью магнитов. Док-станция поддерживает разъемы USB Type-A и Type-C, Thunderbolt и другие порты, а также карты памяти SD. Более подробные характеристики ноутбука Craob X появятся после официального релиза.