Анонсирован ноутбук Craob X без разъемов и портов

Бренд Craob анонсировал ноутбук толщиной 7 мм, получивший название Craob X.

Ноутбук оснащен 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением UHD+. Комплектуется модель платформой Intel с процессором Core i7-1280P и с графикой Iris Xe IGP, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5 и накопителем на 2 ТБ PCI с SSD Express 4.0.

Craob X не имеет ни одного разъема и порта. Ноутбук можно заряжать с помощью док-станции по беспроводной технологии, он крепится к задней части дисплея с помощью магнитов. Док-станция поддерживает разъемы USB Type-A и Type-C, Thunderbolt и другие порты, а также карты памяти SD. Более подробные характеристики ноутбука Craob X появятся после официального релиза.

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