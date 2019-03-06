Анонсирован новый планшет Honor Tab 5

Honor анонсировала новый планшет начального уровня под названием Honor Tab 5.

Он имеет 8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1200x1920 пикселей) и работает на процессоре Kirin 710. Сам планшет выглядит красиво и состоит из металлической задней крышки с пластиковыми бамперами. Этот язык дизайна напоминает нам о Honor 6x. Прямо над дисплеем находится фронтальная 8-мегапиксельная камера с фиксированным фокусом. На задней стороне расположилась также 8-мегапиксельная камера но уже с автофокусом. Стоит отметить, что у этого планшета нет светодиодной вспышки. На планшете также есть две колонки, которые оптимально расположены вверху и внизу экрана, лучше всего используются при просмотре видео. Для питания планшета используется батарея емкостью 5 100 мАч, которая должна обеспечить достаточно хорошее время автономной работы в сочетании с энергоэффективным Kirin 710. Tab 5 поставляется с Wi-Fi и сотовой связью в Китае. Стоимость модели Wi-Fi начинается со 164 долларов, а 4G версия с 209 долларов.