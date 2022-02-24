Анонсирован новый смарт-телевизор Infinix X3

Сегодня компания Infinix анонсировала новый смарт-телевизор Infinix X3. 32-дюймовая модель Infinix X3 имеет разрешение HD-Ready (1366 x 768 пикселей), а 40-дюймовая модель имеет разрешение FHD (1920 x 1080 пикселей). Поскольку телевизор будет работать на ОС Android 11 TV, он будет поддерживать популярные приложения включая YouTube, Disney+ Hotstar, Prime Video и Netflix. Дизайн чем-то похож на Infinix X1, с тонкими рамками и премиальным дизайном.

Телевизор будет поставляться со стереозвуком, который, как утверждается, обеспечивает кинематографический эффект. Интеллектуальный телевизор Infinix X3 дебютирует в Индии во второй неделе марта, и компания заявляет, что цены на него будут невысокими.

Комментарии и отзывы Infinix X3
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