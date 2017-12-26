Анонсирован смартфон Bluboo X - дешевый клон iPhone X

Компания Bluboo представила свой новый смартфон Bluboo X, который недвусмысленно отсылает к флагманскому iPhone X. Аппарат оснастили 5,99-AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, фронтальной камерой с поддержкой разблокировки по лицу, двойной 21-Мп основной камерой с сенсорами Sony, а также аккумулятором на 5500 мАч. По словам производителя, сканер отпечатков пальцев могут разместить в клавише Home или в самом дисплее. По мнению экспертов – перед нами просто красивый концепт, а разработка подобного устройства даже не ведется. Обратите внимание на отсутствие торцевых клавиш на одном из рендеров. Отметим, что Bluboo уже не в первый раз анонсирует несуществующий смартфон.