Анонсирован смартфон Jinga Pass

Современные флагманы стоят очень дорого, а хочется же купить какое-то интересное решение, которое стоит своих денег и дает пользователю все необходимые возможности. К счастью, состоялся официальный анонс смартфона Jinga Pass, который мне лично понравился поддержкой платежной системы Google Pay. Стоимость новинки составляет 5990 рублей и это самый доступный смартфон из всех, которые могут похвастаться данной функцией. Помимо этого, сюда поставили неплохой процессор от компании MediaTek, качественный дисплей и современную операционную систему. Мы изучим устройство максимально детально и расскажем вам все особенности новинки, объясним, почему за свои деньги это лучшее, что можно найти на мобильном рынке. Пока что можете присмотреться к девайсу, ведь вскоре он будет ждать вас в магазине.