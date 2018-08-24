Анонсирован смартфон Oppo R17 Pro с тройной камерой на спинке

2018-08-24, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Oppo R17 Pro; [105]
Состоялась премьера нового смартфона под названием Oppo R17 Pro. Гаджет получил 6,4-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей и тройную тыльную 3D - камеру. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 710 и 8 Гбайт ОЗУ. Фронтальная 25-мегапиксельная камера поддерживает функции улучшения селфи. Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в экран. Емкость аккумулятора равна 3700 мА.ч с быстрой зарядкой Super VOOC мощностью до 50 Вт. В качестве ОС выступает Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.1. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 и NFC. В Китае новинка поступит в продажу в середине октября по цене около 510 долларов.


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