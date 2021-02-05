Анонсирован смартфон VIVO S7t 5G

В списке China Telecom появилась информация о смартфоне VIVO S7t 5G под номером V2080A. Компания официально его еще не анонсировала. Дизайн смартфона идентичен прошлогоднему смартфону VIVO S7 5G. Он будет оснащен 6,44 дюймовым дисплеем с разрешением FHD+. Основная камера на задней панели получит 64 МП датчик. За производительность будет отвечать мобильная платформа Dimensity 820.

VIVO S7t 5G получит конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор с емкостью 3920 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Ориентировочная цена смартфона будет начинаться от 449 долларов.
Комментарии и отзывы VIVO S7t 5G
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