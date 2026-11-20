Apple разрабатывает ИИ-агента для iPhone

Компания Apple разрабатывает собственного ИИ-агента, способного выполнять широкий спектр задач — искать информацию в интернете, взаимодействовать с приложениями, писать программный код и обращаться к различным сервисам. Об этом свидетельствует вакансия, обнаруженная Bloomberg — компания ищет старшего инженерного менеджера, который возглавит разработку ИИ-помощника с автономными возможностями. Появление такого продукта позволит Apple включиться в конкуренцию с ИИ-агентами других крупных компаний — Dots от OpenAI, Duet от Anthropic и Tasks от Google. Некоторые из этих решений уже умеют самостоятельно управлять компьютером через приложения для macOS — такая возможность есть у ChatGPT и Perplexity, а недавно аналогичную функцию получила десктопная версия Google Gemini.

В сентябре Apple начала распространять обновлённую версию Siri с расширенными возможностями искусственного интеллекта. Ассистент научился отвечать на вопросы о содержимом экрана и выполнять действия сразу в нескольких приложениях. Судя по всему, компания намерена развивать эти функции и дальше. Ранее Bloomberg сообщало, что Apple рассматривает возможность добавления в Siri более сложных сценариев автоматизации. Например, ассистент сможет самостоятельно поворачивать и обрезать фотографии в приложении «Фото» или упорядочивать вкладки в Safari. Это позволит компании догнать конкурентов, которые в плане ИИ-технологий сейчас далеко впереди.