Анонсирован смартфон Vivo S5 с с «дырявым» OLED-дисплеем

Сегодня был анонсирован смартфон Vivo S5, который многим стал известен из-за своего «дырявого» OLED-дисплея.

Напомним, что смартфон получил основную камеру с четырьмя модулями разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп, селфи-камеру на 32 Мп врезанную в дисплей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 712, 8 Гб оперативной памяти, 6,44- дюймовый дисплей Full HD+ с подэкранном сканером отпечатков пальцев, аккумулятор на 4100 мАч и поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт. Прием заявок на устройство начинается сегодня, а 22 ноября его уже можно будет приобрести. Vivo S5 на 128 ГБ обойдется в $384, а на 256 ГБ в $427 соответственно.