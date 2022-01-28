Анонсирован телевизор Redmi Smart TV X43

Компания Redmi анонсировала новый телевизор Redmi Smart TV X43. Новый телевизор будет представлен вместе со смартфонами Redmi Note 11S и Redmi Smart Band Pro.

Страница тизера на официальном сайте компании раскрывает некоторые подробности о предстоящем телевизоре. Телевизор будет поставляться с панелью 4K с поддержкой HDR и Dolby Vision. Он будет работать под управлением последней версии PatchWall с интеграцией IMDb и будет оснащен динамиками мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Audio. Вышеупомянутые функции Redmi Smart TV X43 позволяют предположить, что он будет идентичен старшим моделям, за исключением размера. Как следует из названия, он будет иметь 43-дюймовую панель.