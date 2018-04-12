Анонсирована карта Radeon RX 550X

Компания AMD анонсировала достаточно интересную модель видеокарты Radeon RX 550X, которая от обычной не отличается вообще ничем. Конечно, про «интересную» это был сарказм — производитель анонсировал видеокарту для ОЕМ и производителе игровых ноутбуков. То есть, выпускать такую модель для тех, кто хочет себе компьютер игровой собрать, никто не станет. Зато теперь можно надеяться на то, что в ноутбуках игровых появятся классные недорогие видеокарты, которыми можно ноги отапливать и все в таком духе. Стоимость новинки пока что никто не называет, но есть ощущение, что в ближайшее время выйдет сразу несколько игровых решений. Будем надеяться, что анонсы действительно порадуют. Хотя, в принципе, на рынке игровых ноутбуков и так предостаточно моделей на выбор, нужно лишь с бюджетом определиться.