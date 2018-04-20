Анонсирована линейка Moto G6

Сегодня состоялся официальный анонс трех смартфонов линейки Moto G6 — Moto G6, G6 Play и G6 Plus. Смартфоны достаточно интересные и мы как-то расскажем подробно обо всех характеристиках девайсов, возможностях и прочих деталях, но давайте посмотрим вот на что. Это продукты среднего класса. Все модели получили современные дисплеи с соотношением сторон 18:9, у них приличная диагональ и разрешение дисплея, имеется камера неплохая и начинка тоже вполне адекватная. Стоимость младшей модели составляет 200 евро, это примерно 250 долларов для рынка России. Думаю, за такие деньги устройство вполне будут покупать ценители качества и стиля. Да и это вполне нормальная стоимость для того, чтобы конкурировать с другими устройствами на рынке, которые стоят примерно тех же денег. Будем ждать российскую цену.