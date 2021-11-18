Анонсированы Huawei Watch GT Runner, MateBook E, MateStation X и VR Glass 6DoF

Huawei провела большую конференцию в Китае, на которой анонсировала множество новых устройств, среди них новые умные часы, получившие название Huawei Watch GT Runner, конвертируемый MateBook E с Windows 2-в-1, настольный ПК MateStation X и очки VR Glass 6DoF.

После анонса серии Watch GT 3 в октябре, Huawei представила спортивные часы под названием Watch GT Runner. Как следует из названия, это более спортивная версия Watch GT 3 с конструкцией из армированного полимерного волокна, которая весит 38,5 грамма по сравнению с 63 граммами Watch GT 3 Pro. Часы GT Runner имеют размер 46 мм и круглый AMOLED-экран с диагональю 1,43 дюйма. Есть оптический модуль сердечного ритма Huawei TruSeen 5.0, измерения SpO2 и отслеживание активности для более чем 100 спортивных режимов. Вы также получаете 4 ГБ памяти, определение местоположения по GNSS, NFC и Bluetooth. Watch GT Runner также имеет встроенный микрофон и динамик, что означает, что вы можете принимать звонки с подключенного телефона. Корпус водонепроницаем и выдерживает глубину до 5 атм. Срок службы батареи составляет 14 дней без подзарядки.

MateBook E - это совершенно новый планшет 2-в-1 в экосистеме Huawei. Он работает под управлением Windows 11 и оснащен чипсетами Intel Core i5 и i7 11-го поколения с графикой Intel Iris X. Все версии поставляются с 12,6-дюймовыми экранами OLED с разрешением 2560 x 1600 пикселей и поддержкой Huawei M-Stylus. Huawei также предлагает в комплекте интеллектуальную магнитную клавиатуру или выдвижную клавиатуру, напоминающую Magic Keyboard от Apple, в зависимости от конфигурации MateBook E. Ноутбук оснащен 8/16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256/512 ГБ PCIe NVMe SSD. ТАк же он имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру и 13-мегапиксельная камеру расположенную сзади.

Ввод / вывод состоит из одного интерфейса Thunderbolt 4, который также поддерживает зарядку, и разъем для наушников 3,5 мм. MateBook E поддерживает подключение по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Он также включает в себя батарею на 42 Вт/ч, четыре динамика и четыре микрофона.

Если вы ищете настольный компьютер «все в одном», то MateStation X от Huawei предлагает большой 28,2-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением 3840 x 2560 пикселей, процессоры AMD Ryzen 5 5600H / Ryzen 7 5800H и графику Radeon. На борту имеется 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти M.2 NVMe, а за программное обеспечение отвечает Windows 11. Huawei поставляет в комплекте беспроводную клавиатуру со встроенным отпечатком пальца для аутентификации, а также беспроводную мышь.

Последняя часть нового комплекта от Huawei - VR Glass 6DoF. Это игровая гарнитура VR с двумя выделенными контроллерами. Гарнитура предлагает двойной ЖК-экран на 2,1 дюйма с разрешением одного глаза 1600 x 1600 пикселей и разрешением бинокля 3200 x 1600 пикселей. Гарнитура весит 188 граммов и имеет поле обзора 90 градусов. Две линзы регулируются для пользователей с миопией до -7,00.