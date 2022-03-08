Анонсированы новые часы Fire-Bolt Call

Анонсированы новые часы Fire-Bolt Call. Fire-Bolt Call получат 1,7-дюймовый HD-дисплей с 360-градусным обзором и технологией отображения UltiView. Часы работают на собственном процессоре FB1. О процессоре пока ничего не известно.

Смарт-часы получат поддержку звонков по Bluetooth и будут оснащены встроенным микрофоном и динамиком. Они также получат возможность сохранять контакты, а также поддержку панели быстрого набора и истории звонков. Наряду с этим, они также будут предоставлять пользователям уведомления из различных приложений социальных сетей. Fire-Bolt Call будет предлагаться в семи цветовых вариантах — черном, синем, зеленом, сером, персиковом, красном и белом. Fire-Boltt Call также будет оснащен системами мониторинга здоровья, такими как датчик насыщения крови кислородом (SpO2), монитор сердечного ритма, монитор сна и датчик медитативного дыхания. Ожидается что часы будут представлены в конце этой недели.